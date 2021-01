TV Philips da 58 pollici 4K ed 8GB di RAM DDR4 in sconto al minimo su Amazon

Dopo aver riportato gli sconti sugli SSD Samsung e Kingston di cui abbiamo parlato questa mattina, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna propone altre due promozioni molto interessanti. A prezzo ridotto infatti troviamo anche un TV Philips da 58 pollici Ultra HD 4K ed 8 gigabyte di RAM a marchio HyperX Fury.

Sconti Amazon del 22 Gennaio 2021

PHILIPS 58PUS8505/12 TV 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart TV Argento 58PUS8505/12, 147,3 cm (58"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, Smart TV, Argento, Modello 2020 [Classe di efficienza energetica A+]: 749,99 Euro (799,99 Euro)

HyperX FURY Black HX430C15FB3K2/8 Memoria 8GB Kit (2x4GB), 3000MHz DDR4 CL15 DIMM: 41,99 Euro (50,89 Euro)

Per il televisore, nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo per nove unità, con consegna senza costi aggiuntivi prevista entro venerdì 29 Gennaio 2021 per i clienti Prime. E' anche possibile aggiungere la garanzia extra da 1 o 2 anni al prezzo di 31,89 e 51,79 Euro, oltre che effettuare il pagamento a rate a condizioni promozionali utilizzando la CreditLine di Cofidis.

Sulla RAM invece la consegna è garantita entro domani per coloro che ordinano nelle prossime 4 ore. Su entrambi i prodotti sono garantite le condizioni vantaggiose previste dal Prime.