TV Philips da 58 pollici 4K in sconto da Mediaworld per il weekend

Si rinnovano anche questo fine settimana gli Sconti Solo per il Weekend di Mediaworld, che come sempre permettono di portare a casa tanti prodotti d'elettronica ed informatica a prezzo ridotto. In lista troviamo anche un TV Philips da 58 pollici.

Si tratta del Philips 58PUS8535/12 da 58 pollici, che può essere acquistato a 699 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino, per un risparmio di 150 Euro.

A livello tecnico, il TV è dotato di un pannello a LED da 58 pollici 4K Ultra HD, con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate a 60Hz. Il televisore dispone anche di un impianto audio integrato con potenza in uscita di 20W, con tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, quindi perfettamente in grado di agganciare il nuovo satellitare e digitale terrestre.

Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 34,95 Euro l'una con TAN e TAEG 0%. Il ritiro contestuale in negozio è gratuito, mentre la consegna a casa no.

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di domenica 10 Gennaio 2021, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Ovviamente non mancano altre promozioni sulle medesime categorie di prodotti, ma nelle prossime ore segnaleremo anche le altre promozioni.