TV Philips da 75' 4K HDR e monitor da gaming Samsung CHG90 da 49' in offerta su Amazon

Nuova giornata, nuove promozioni su Amazon. Quest'oggi ci concentriamo su due prodotti che sicuramente saranno di gradimento ed interesseranno molti dei nostri lettori. Si tratta di un televisore Philips ed un monitor per il gaming targato Samsung.

Il primo è un TV UHD 4K da 75 pollici, che può essere acquistato a 2.199 Euro al posto di 2.999 Euro, per un risparmio netto di 800 Euro.

A livello tecnico siamo di fronte ad un televisore a LED basato su Android TV e con processore quad-core, che porta il numero di modello 75PUS7803. Al suo interno è anche incorporato il decoder DTS e supporta la tecnologia di sintonizzazione DVB-T2 ed HEVC. Presente anche la tecnologia di retroilluminazione Ambilight che oltre ad offrire un'esperienza di visione più coinvolgente mira anche a riposare gli occhi. Il prodotto è disponibile in esclusiva Amazon Italia, e non sappiamo la scadenza dell'offerta.

Per quanto riguarda il monitor da gaming Samsung, si tratta del C49HG90 curvo VA da 49 pollici, Ultrawide 32:9, in grado di offrire una risoluzione di 3840x1080 pixel e di supportare anche i contenuti in HDR, per neri profondi e colori luminosi. Il refresh rate è di 144 Hz, per esperienze di gioco più fluide, mentre la tecnologia Quantum Dot garantisce una gamma cromatica ampia.

Il monitor è disponibile a prezzo scontato di 919,99 Euro, contro i 1.499 Euro di listino.