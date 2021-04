TV Philips Ambilight da 43 pollici 4K UHD ed SSD Kingston in sconto oggi su Amazon

Continuano anche in giornata odierna le promozioni di Amazon. Il listino della giornata odierna è caratterizzato da un'offerta molto interessante su un TV Philips ed una su un SSD Kingston, su cui è possibile risparmiare fino al 13% rispetto al prezzo di listino.

Sconti Amazon del 23 Aprile su TV ed SSD

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (599,99 Euro)

4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (599,99 Euro) Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD - SKC2500M8/500G M.2 2280: 76,98 Euro (87,99 Euro)

Su entrambi i prodotti la data di consegna stimata è per martedì 27 Aprile 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Garantiti anche i tempi di reso classici, secondo le tempistiche del Prime.

Per quanto riguarda il TV, però, Amazon sottolinea che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso". E' anche possibile inserire, sempre attraverso la scheda prodotto, la garanzia extra per 1 o 2 anni a prezzi diversi a seconda del prodotto