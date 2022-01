I TV Philips OLED 2021 si preparano ad accogliere il VRR 4K a 120Hz: ecco quali

Importante novità in arrivo su alcuni TV Philips OLED del 2021. Il produttore ha infatti annunciato che alcuni modelli saranno prossimamente annunciato per supportare il VRR 4K a 120Hz a piena risoluzione.

Nella fattispecie, ad essere interessati saranno gli OLED706, OLED806 ed OLED856, mentre gli OLED della Serie 9 non verranno aggiornati.

Questa novità arriva a pochi giorni dalla presentazione del nuovo Philips OLED807, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Philips, in una dichiarazione ha spiegato che "i TV OLED Philips 2021 a chip singolo (OLED 806 e simili) al momento possono visualizzare contenuti 4K 120Hz a piena risoluzione e possiamo confermare che saranno aggiornati nel 2022 per essere in grado di visualizzare contenuti VRR 4K 120Hz a piena risoluzione". Non è stata diffusa alcuna data di lancio per l'aggiornamento, e TP Vision ha anche osservato che "non è ancora confermato se l'OLED807 visualizzerà contenuti VRR 4k 120Hz a piena risoluzione dal lancio o riceverà un aggiornamento del firmware poco dopo il lancio".

Come dicevamo poco sopra, i TV OLED della Serie 9 non riceveranno l'aggiornamento che include il supporto al 4K120 VRR, in quanto utilizzano una speciale struttura a doppio chip che non supporta il 4K120 VRR a piena risoluzione. La società comunque è al lavoro per capire come risolvere la questione.