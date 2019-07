TV Philips OLED 4K HDR Ambilight e Samsung del 2019 in offerta su Amazon per il Prime Day

Dopo le migliori offerte sugli smartphone, ci soffermiamo sugli sconti proposti da Amazon sui televisori OLED 4K, anche del 2019, in occasione del Prime Day. Abbiamo scelto per voi alcuni modelli che meritano menzione e su cui il negozio offre delle promozioni interessanti.

Partendo dai televisori Philips, il modello 803 OLED 4K da 55 pollici, con tecnologia Ambilight e Razor Slim può essere acquistato a 1.048,99 Euro, rispetto ai 1.699,00 Euro di listino, per un risparmio di 650 Euro netti. E' disponibile in offerta anche la variante da 65 pollici, che si differenzia dalla precedente solo per la diagonale dello schermo, e può essere acquistata a 1.599 Euro, con un risparmio di 500 Euro se confrontato al prezzo consigliato.

Tra gli sconti troviamo anche la Hisense H55O8BE, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine in un articolo dedicato. Il televisore è proposto da Amazon a prezzo scontato a 1.099 Euro, 400 Euro in meno rispetto al già competitivo prezzo di 1.499 Euro.

Dal fronte Samsung, invece segnaliamo l'offerta sul QE65Q60RATXZT della Serie Q60R del 2019 a 1.043,76 Euro.

Le offerte si aggiungono a quella proposta sulla The Frame da 65 pollici, che è in scadenza alle 23:59 di oggi Lunedì 15 Giugno.

Fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante.