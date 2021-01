Quante tv posso collegare a Sky Q? Le diverse opzioni di Sky

Sky Q è ormai entrato già da qualche anno nelle case di milioni di italiani. La pay tv sta continuamente al lavoro su quello che è descritto come un vero e proprio ecosistema a se stante che lo scorso luglio si è aggiornato con una nuova interfaccia grafica e che si è arricchito con diverse app.

La domanda che molti si fanno però è quante tv posso collegare a Sky Q?

Partiamo col dire che Sky Q è disponibile in due versioni, Sky Q Platinum e Sky Q Black che si differenziano anche per la possibilità di vedere con lo stesso abbonamento Sky Q, i contenuti della pay tv su più televisori e non solo su quella a cui è collegato il decoder.

Scegliendo Sky Q Platinum, è possibile sottoscrivere il MultiScreen Wireless, un'opzione che permette ad ogni componente della famiglia di seguire il proprio programma preferito su TV, smartphone, tablet e PC in contemporanea e con lo stesso abbonamento.

Il tutto avviene attraverso gli Sky Q Mini, ovvero dei dispositivi wireless che possono essere acquistati anche in un secondo momento e che collegandosi alla rete WiFi o via Ethernet consentono di registrare, mettere in pausa, usare la funzione restart ed accedere all'intera programmazione di Sky su un secondo televisore.

Agli abbonati Sky Q Platinum viene dato in dotazione uno Sky Q Mini al momento dell'abbonamento, ma è possibile acquistarne altri tre, per un totale di quattro TV.