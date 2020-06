Come scegliere il TV ideale per PS5 e Xbox Series X? Le nostre opinioni

Come avevamo preannunciato su queste pagine, nella giornata di oggi 3 giugno 2020 si è tenuta una live streaming dedicata al consueto approfondimento tecnologico che ogni mercoledì vi fa compagnia e che da queste parti siamo soliti chiamare Q&A Tech. L'argomento principale scelto per questa puntata sono i TV per il gaming.

Infatti, Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it, e Tommaso "Todd" Montagnoli hanno analizzato a 360 gradi l'argomento in una diretta dalla durata di circa un'ora. Ovviamente, non sono mancate le domande da parte dell'utenza, a cui Alessio e Todd hanno risposto con le solite modalità.

Vi ricordiamo che, in genere, le dirette del Q&A Tech si svolgono in questo modo: viene scelto un tema principale che sarà il filo conduttore di tutta la puntata e vengono analizzate prima le domande lasciate dagli utenti nello spazio dei commenti della news di annuncio e poi quelle effettuate direttamente in chat. Ovviamente, non esiste alcuna regola che impone di trattare solamente un argomento, ma spesso si finisce a parlare anche di altri aspetti interessanti legati al mondo tecnologico (ad esempio, in questa puntata è stato mostrato lo smartphone Motorola Edge, che Alessio sta testando da un po').

Per il resto, potete vedere le repliche delle nostre dirette, oltre che tramite il canale YouTube Everyeye On Demand, anche attraverso la sezione "Video" del nostro canale Twitch. Per quanto riguarda il palinsesto, lo trovate nella descrizione del canale Twitch in forma settimanale oppure in una variante meno estesa direttamente nella home page di Everyeye.