TV QD OLED Samsung da 65 pollici: il prezzo è davvero ASSURDO ora su Amazon

È davvero pazzesco il prezzo proposto da Amazon in questa seconda giornata di offerte di primavera 2024 su un TV Samsung QD OLED. Il marketplace infatti fa crollare il costo di un televisore della Serie S95B OLED con diagonale da 6 5 pollici.

TV Samsung OLED da 65 pollici in sconto su Amazon

Si tratta del QE65S95BATXZT da 65 pollici, che è disponibile a 1599 Euro, il 54% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino, ma anche più basso rispetto ai 2224,08 Euro raggiunti di recente e che prima di oggi rappresentava il prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, entro martedì per coloro che effettuano l’ordine entro cinque minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Non è possibile godere del pagamento in cinque o dieci mensilità a tasso zero ed interessi zero, ma solo tramite Cofidis.

Il TV in questione è dotato di un pannello OLED da 65 pollici, oltre che del processore Neural quantum 4K che ottimizza le immagini in 4K attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Garantito anche il supporto Dolby Atmos ed OTS, per un audio di alto livello grazie al suono tridimensionale. Per i videogiocatori è presente il Motion Xcelerator Turbo+ che rimuove il tremolio e le sfocature assicurando un framerate a 120Hz in 4K.