TV QLED 4K HDR e soundbar Samsung in offerta oggi su Amazon

Dopo la scorpacciata di sconti Huawei, quest'oggi Amazon Italia propone una serie di offerte sui televisori Samsung, a cui si aggiunge anche una soundbar.

La TV Samsung UE65RU7450UXZT 4K Ultra HD da 65 pollici, disponibile in esclusiva proprio su Amazon Italia, può essere acquistata al prezzo di 799 Euro, 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1.199 Euro. Il televisore rientra nella linea RU7450 della serie RU7400 ed include anche un telecomando Premium ed il Supreme UHD Dimming, con supporto all'HDR10+.

Tra gli sconti troviamo anche la Samsung QE65Q64RATXZT della serie Q60R da 65''. In questo caso siamo di fronte ad un televisore con pannello QLED da 65 pollici, anch'esso 4K HDR. La serie è la Q60, ed include anche il telecomando Metal One Remote e la cornice silver. A livello tecnico troviamo anche il supporto Q HDR e la tecnologia Quantum HDR che analizza le scene fotogramma per fotogramma per regolare l'illuminazione al meglio. Il prezzo proposto da Amazon è di 1.049 Euro, 650 Euro in meno rispetto ai 1.699 Euro.

Infine, la serie di offerte è completata dalla soundbar HW-R530/ZF da 290W a 2.1 canali, che include anche un subwoofer wireless da 130W. Il prezzo proposto da Amazon è di 179 Euro, il 36% in meno rispetto ai 279 Euro di listino.