TV QLED con HDMI 2.1 a meno di 600 euro? C'è l'offerta Amazon TCL

Dopo aver trattato un'offerta Amazon su un TV LG, torniamo a fare riferimento a iniziative promozionali in campo di televisori lanciate dal noto portale e-commerce. Infatti, è stato avviato uno sconto potenzialmente interessante su un TV QLED di TCL con supporto all'HDMI 2.1.

Più precisamente, il modello TCL 55C739 viene ora venduto a un costo pari a 598,99 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del popolare portale e-commerce legato all'azienda di Andy Jassy, precedentemente per portare a casa il televisore era necessario sborsare 749,99 euro. C'è insomma di mezzo un possibile risparmio del 20%.

Essenzialmente, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 151 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un televisore che disponga di funzionalità HDMI 2.1 senza sfondare il "tetto" dei 1.000 euro. Troviamo infatti VRR, ALLM e FreeSync Premium.

In ogni caso, di base la scheda tecnica di TCL 55C739 include un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. Se volete approfondire maggiormente il tutto, potreste per il resto voler fare riferimento alla nostra recensione di TCL C735, in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio di quanto offerto da una soluzione di questo tipo.