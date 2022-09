TV QLED Samsung 2022 in offerta da Unieuro sotto 900 euro, soundbar in regalo

Se da Mediaworld troviamo uno smart TV Xiaomi in offerta a 150 euro, presso Unieuro si fa notare in maniera particolare un televisore Samsung Neo QLED del 2022 a meno di 900 euro e con una soundbar in regalo, nonostante il suo valore di listino sia pari a 499 euro. Scopriamo l’iniziativa nel dettaglio.

Innanzitutto, analizziamo il televisore interessato: si tratta del modello Samsung QE43QN90B della gamma Neo QLED con display da 43 pollici Ultra HD 4K con frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz, supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, modalità gaming ALLM e AMD FreeSync Premium Pro, sistema audio Dolby Atmos e sistema operativo proprietario Tizen. Non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e troviamo il processore Neo Quantum 4K per ottimizzare le immagini tramite intelligenza artificiale.

Abbinata in regalo è la soundbar Samsung Q600B con sistema audio a 3.1.2 canali, con una soundbar e un subwoofer da connettere con o senza cavo al televisore. Tra i formati audio supportati troviamo DTS 5.1, DTS:X, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos e Dolby TrueHD.

L’offerta proposta dalla catena di distribuzione, dunque, prevede il calo di prezzo del Samsung Neo QLED citato da 1.399 euro a 891,31 euro, pagabili anche in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. La consegna a domicilio di TV e soundbar è gratuita, e il prezzo finale può essere abbassato ulteriormente sfruttando i bonus TV. Segnaliamo che questa promozione non ha una data di conclusione fissata.

In chiusura, rammentiamo che ci sono anche le nuove Offerte Solo Online da Unieuro fino all’11 settembre.