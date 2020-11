TV QLED Samsung da 43 e 55 pollici in sconto solo per oggi da Mediaworld

Anche nella giornata di oggi, si rinnovano gli Sconti solo per Oggi di Mediaworld, che in questo mercoledì 4 Novembre 2020 propongono a prezzo ridotto due TV Samsung QLED, da 43 e 55 pollici. Vediamo quali sono i dettagli.

Il primo TV disponibile in offerta è il QE43LS03TAUXZT da 43 pollici, uno smart TV QLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel che viene proposto a 729 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino.

L’altro invece è il QE55Q82TATXZT da 55 pollici, su cui la riduzione di prezzo di 150 Euro e passa da 949 Euro, dai 1099 Euro di listino. Quest’ultimo è un TV dotato di supporto Quantum HDR 1500, e basato sul processore Quantum 4K che è in grado di trasformare i contenuti di ogni sorgente in 4K. Presente anche l’Object Tracing Sound che è in grado di garantire un’esperienza di ascolto ancora più avvolgente. E’ presente anche la luminosità adattiva con l’intelligenza artificiale.

Mediaworld consente di effettuare il pagamento a rate su entrambi i TV, con tan e tag 0% in venti rate sulla base delle condizioni previste dal finanziamento Findomestic. E’ disponibile anche il ritiro contestuale gratuito, mentre la spedizione non è a costo zero: è necessario pagare il sovrapprezzo indicato nel carrello al momento del completamento dell’ordine.