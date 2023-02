TV QLED Samsung 4K a meno di 1.000 euro da Trony, solo per questa settimana

I nuovi “Sconti da Capogiro” di Trony includono molti device d’elettronica e informatica a prezzi competitivi e, come nostra prassi, vi abbiamo già proposto alcuni di essi nella rassegna di pochi giorni fa. In questa occasione, però, evidenzieremo un TV Samsung QLED del 2022 a meno di 1.000 euro.

L’offerta in questione riguarda il modello Samsung QE65Q70B appartenente alla gamma QLED lanciata in tutto il mondo lo scorso anno. Il pannello da 65 pollici con risoluzione Ultra HD 4K supporta lato video le tecnologie HDR10+ Adaptive e HLG, mentre il refresh rate arriva a massimo 120Hz durante l’attività di gioco, potenziata da ALLM e AMD FreeSync Premium Pro. Lato audio, dunque, troviamo la codifica Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è Tizen e, ovviamente, il decoder DVB-T2 è già incluso.

Il prezzo consigliato dal produttore per questo smart TV specifico è di 1.399 euro ma, fino al 24 febbraio 2023, la catena di distribuzione italiana lo porta a 979 euro grazie a un taglio del 30%. In questa cifra non sono incluse le spese di spedizione, che ammontano a 39,99 euro. Se volete risparmiare, però, potete recarvi presso i punti vendita fisici Trony in Italia per acquistarlo a circa 999 euro, risparmiando così dieci euro sul totale. Ad ogni modo, potete anche suddividere il pagamento in tre mensilità senza interessi da 326,33 euro.

Come capirete, data la qualità del televisore interessato si tratta di un prezzo davvero da non sottovalutare. Se però volete ulteriori alternative, eccovi un TV LG OLED a 400 euro in meno da Euronics.