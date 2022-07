TV QLED Samsung in offerta da Mediaworld, -37% fino questa sera!

Mentre proseguono gli LG Days di Mediaworld attivi fino al 21 luglio prossimo, la medesima catena di negozi ha aggiornato le promozioni di giornata disponibili online includendovi un TV QLED Samsung a 300 Euro in meno. Di quale modello si tratta? Vediamolo nei minimi dettagli.

Si tratta del TV Samsung QE43Q60A commercializzato nel 2021 e disponibili, in questo caso, nella colorazione nera. Questo televisore è dotato di un display QLED Ultra HD 4K (risoluzione pari a 3840x2160 pixel) con diagonale pari a 43 pollici, frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e supporto alla tecnologia HDR10+ lato video. Lato audio, invece, troviamo la decodifica Dolby Digital Plus per le casse da 20W. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen.

Solitamente questo modello specifico viene venduto a 799 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi 19 luglio 2022, e solo online da Mediaworld, lo potrete acquistare a 499 Euro anche con pagamento in 20 rate Tasso Zero da 24,95 Euro al mese; la spedizione, peraltro, è gratuita. Se invece volete solamente prenotarlo online, potete aggiungerlo al carrello, completare l’acquisto e chiedere il ritiro in negozio, ovviamente gratuito.

Si segnala, infine, che il prezzo citato può essere ulteriormente abbassato sfruttando i Bonus TV con la rottamazione di un modello più vecchio.

Sempre da Mediaworld in queste ore ha corso l’iniziativa Mobile Mania, nella quale potete trovare diversi smartphone a meno di 200 Euro.