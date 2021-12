La TV diventa un quadro con Samsung The Frame: ne parliamo nello speciale

Può un televisore diventare un quadro? Si, se si parla del Samsung The Frame, il modello che fa parte della gamma di TV Lifestyle Samsung 2021 di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che oggi mostriamo nel video speciale che trovate in apertura.

A prima vista potrebbe sembrare un quadro, ma non è così, sebbene ne riprenda molte delle caratteristiche.

Il design è completamente personalizzabile: gli utenti possono scegliere i colori delle cornici, ma anche i materiali. In questo modo si avrà a disposizione un televisore in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento. Il montaggio anche è semplice: le cornici non devono fare altro che scorrere lungo i binari fin quando non si incastrano. Per evitare l'ingombro di cavi (e rendere il TV sottile come un quadro), Samsung ha progettato un box esterno in cui confluiscono tutti gli ingressi e le porte che solitamente starebbero sul retro. Questo box si aggancia al TV attraverso un cavo trasparente.

Ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa: trovate tutto nel filmato in apertura.