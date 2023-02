La TV russa contro Elon Musk: 'è un criminale di guerra', arriva la risposta

Vladimir Solovyov, un conduttore della TV di stato russa, nel corso di una trasmissione degli ultimi giorni ha pesantemente inveito contro Elon Musk per il suo sostegno all’Ucraina con Starlink.

Come molti di voi ricorderanno, Elon Musk ha attivato Starlink in Ucraina nelle ore successive al via dell’invasione da parte della Russia, e la piattaforma satellitare si è rivelata fondamentale per lo scambio di informazioni militari e per gli utenti.

Solovyov senza mezzi termini ha condannato il supporto di Elon Musk all’Ucraina, ed ha affermato che “in linea di principio è un criminale di guerra. Quella tecnologia e quei satelliti che fornisce all’Ucraina, oltre che i terminali, vengono usati per creare droni d’attacco di vari gradi di potenza”.

Il video della trasmissione è stato tradotto e pubblicato su Twitter dal Consigliere del Ministro per gli affari interni dell’Ucraina, Anton Gerashencko, ed ha suscitato la reazione di Elon Musk che, in risposta all’esponente dell’esecutivo di Zelensky ha voluto precisare che “Starlink non permette che i suoi servizi vengano utilizzati per attacchi con droni a lungo raggio”, rivendicando che “Starlink è diventato la spina dorsale della connettività in Ucraina fino al fronte”.

Insomma, lo scontro sembra essere aperto e sono lontani i tempi in cui Elon Musk proponeva un piano di pace per l’Ucraina.