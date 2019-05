TV Samsung da 40'' 4K HDR e pendrive USB SanDisk in offerta su Amazon

Anche nel giorno del primo maggio, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi abbiamo scelto per voi due prodotti su cui il colosso degli e-commerce propone dei prezzi molto interessanti.

Ad esempio, la compagnia di Seattle propone a soli 313,99 Euro il televisore Samsung UE40NU7192 da 40 pollici 4K Ultra HD, per un risparmio del 43% rispetto ai 549 Euro di listino, pari a 235,01 Euro di differenza. Nel momento in cui stiamo scrivendo però sono disponibili solo sette unità, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto. Chiaramente la spedizione è gratuita e la consegna è garantita in cinque giorni con Prime.

Disponibile in offerta anche la pendrive USB targata SanDisk, con memoria interna da 256 gigabyte. L'unità flash USB 3.1 è estremamente compatta e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 130 Mb/secondo in lettura e di scrittura fino a quindici volte superiore rispetto a quella consentita delle unità USB 2.0 standard. Nella scheda tecnica il produttore sostiene che è possibile trasferire un intero film sull'unità in meno di trenta secondi.

Il prezzo proposto da Amazon è di 49,99 Euro, il 52% in meno rispetto ai 103,99 Euro, per un risparmio di 54 Euro.