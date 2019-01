TV Samsung da 43'', altoparlanti Bluetooth ed SSD in offerta su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte di Amazon. Quest'oggi riprendiamo una promozione che il gigante di Seattle sta proponendo da diversi giorni e che è stata prolungata anche nella giornata in corso.

Si tratta dell'offerta su TV Samsung The Frame 4K da 43 pollici 4K Ultra HD con sintonizzatore DVB-T2CS2, che può essere acquistato a 799 Euro rispetto ai precedenti 1.199 Euro, per un risparmio complessivo di 400 euro, pari al 33%.

Offerte anche su vari altoparlanti bluetooth:

Altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom Impermeabile con Connessione Doppia, Subzero Blu: 55 Euro

Altoparlante Wireless Ultimate Ears Boom 2, Cherrybomb: 79 Euro

Portable Bluetooth Wireless Speaker NBY-18 Rot: 23,99 Euro

Flat-Design - Altoparlante Bluetooth portatile, 10 Watt Nero: 39,99 Euro

Interessantissima offerta anche sull'SSD SanDisk SDSSDA480G, da 480 gigabyte, che raggiunge il prezzo più basso degli ultimi tempi ed arriva a toccare quota 67,99 Euro, il 52% in meno rispetto ai 142,99 Euro, per un risparmio complessivo di 75 Euro. L'SSD offre una velocità di lettura e scrittura fino a 535 Mb/sec e 450 Mb/sec, ed basato su una tecnologia testata per essere resistente ad urti, anche in caso di caduta del computer.

Come sempre vi invitiamo ad effettuare gli eventuali ordini nel minor tempo possibile in quanto molti dei prodotti sono in offerta a tempo limitato.