TV Samsung da 43 pollici QLED ed iPad Air da 64GB in offerta su Amazon

Non ci sono solo le offerte sui TV OLED e QLED di Mediaworld in questo 13 Luglio 2021. Anche Amazon infatti propone una serie di sconti molto interessanti quest'oggi, su un TV Samsung da 43 pollici QLED ed un iPad Air da 64 gigabyte.

Sconti Amazon del 13 Luglio 2021

Samsung QE43Q65AAUXZT Smart TV 43” QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, OTS Lite, Multiview, Wi-Fi, AirSlim design, Titan Grey, 2021, Alexa e Google Assistant integrati [Classe di efficienza energetica G]: 579 Euro (799 Euro)

Sul TV Samsung QLED la consegna è garantita per venerdì 16 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 3 minuti, e viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni al prezzo di 28,39 o 41,49 Euro una tantum.

Per quanto riguarda l'iPad Air, invece, è possibile effettuare il pagamento anche in cinque rate mensili Amazon da 115,80 euro l'una. In questo caso la consegna è prevista senza costi aggiuntivi per giovedì 15 Luglio 2021 se si effettua l'ordine entro 9 ore e 18 minuti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte.