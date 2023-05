TV Samsung da 43 pollici UHD 4K in sconto su Amazon al minimo storico

Parallelamente al weekend NO IVA di Mediaworld, arriva oggi un'offerta molto interessante proposta da Amazon su un TV Samsung da 43 pollici UHD 4K, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente rispetto al prezzo di listino. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i dettagli della scheda tecnica:

Samsung TV TU7090 Smart TV 43”, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Black, 2020, compatibile con Alexa: 289,31 Euro (449 Euro)

Il risparmio, quindi, è considerevole se si tiene conto del costo imposto direttamente dal produttore: si parla di oltre il 30%. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 24 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Il televisore in questione è dotato del processore Crystal 4K che trasforma i contenuti in 4K. Garantita anche la compatibilità HDR, oltre che con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Bixby. Ovviamente, è presente anche il supporto pieno ad AirPlay 2, che è integrato e permette ai proprietari di iPhone, Mac ed iPad di condividere musica, video e foto direttamente dai loro dispositivi Apple.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.