TV Samsung 4K del 2021 a soli 400 euro su Amazon, 47% in meno

Pochi giorni fa da Amazon abbiamo ripreso un TV LG OLED 2022 a ben 700 euro in meno grazie a un taglio del 41% sul listino, ma non è l’unico televisore degno di nota disponibile in sconto sullo stesso portale. Ad esempio, potete trovare un ottimo TV Samsung 4K del 2021 al 47% in meno.

Stiamo parlando del modello Samsung UE55AU7190UXZT, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale. Si tratta di un’esclusiva Amazon presente sul sito di e-commerce fondato da Jeff Bezos da ormai 607 giorni, con supporto allo standard DVB-T2 del digitale terrestre e compatibilità con Alexa. Il refresh rate è di 60Hz e, lato video, segnaliamo la compatibilità con HDR e HLG. Il sistema operativo, infine, è TizenOS.

Questa è la descrizione completa riportata sul catalogo Amazon:

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G]: 399 euro (749 euro)

Grazie a questo sconto pari a 350 euro è possibile ricevere a casa un televisore del 2021 quasi al prezzo più basso di sempre: stando al tracker Keepa, infatti, il Samsung TV UE55AU7190UXZT è stato venduto al minimo di 349 euro circa cinque mesi fa in occasione del Prime Day 2022. In altre parole, questo sarebbe a tutti gli effetti il minimo storico per i clienti non iscritti a Prime.

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre la società di Seattle, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi e permette di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili da 79,80 euro, senza interessi. In alternativa, fino al 31 dicembre è possibile sfruttare il piano a tasso zero di Cofidis.

Sempre su Amazon potete trovare poi anche sconti sui tracker Tile.