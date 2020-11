TV Samsung 4K da 43 pollici in sconto su Amazon nella settimana del Black Friday

In questa giornata che ci avvicina ulteriormente al Black Friday del prossimo 27 Novembre, chiudiamo con un'interessante promozione proposta da Amazon su un TV Samsung da 43 pollici 4K, su cui il colosso di Seattle garantisce una riduzione di 100 Euro.

Il modello è l'UE43TU7190UXZT da 43 pollici può infatti essere acquistato a 309 Euro, 100,14 Euro in meno rispetto ai 409,14 Euro di listino: il risparmio quindi è del 24%. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi a casa entro giovedì 26 Novembre per i clienti Prime. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva da 2 o 1 anni spuntando la casella e di inserire nel pacchetto un cavo Ultra HD HDMI AmazonBasics al prezzo di 7,51 Euro.

Il TV è dotato di un pannello Crystal UHD 4K ed è del 2020. Dotato di WiFi, è basato sul processore Crystal 4K che trasforma tutti i contenuti in 4K, con supporto anche all'HDR che garantisce dettagli definiti e sfumature grazie alla tecnologia collegata. E' anche offerta la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Bixby che permettono di controllare la riproduzione dei contenuti semplicemente con la voce. Ultima ma non per importanza, è la predisposizione del TV al digitale terrestre 2.0.