TV Samsung 4K da 50 pollici a meno di 400 Euro su Amazon per il Black Friday

Tra le numerose offerte che sta proponendo in giornata odierna Amazon in occasione del Black Friday, troviamo anche un TV Samsung con diagonale da 50 pollici, che è disponibile a meno di 400 Euro, con un risparmio di 129,01 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il TV in questione è l'UE50TU7190UXZT da 50 pollici, della Serie TU7190 con pannello Crystal UHD 4K del 2020, che può essere acquistato a 349,99 Euro, il 27% in meno rispetto ai 479 Euro di listino. La consegna viene garantita a costo zero entro giovedì 3 Dicembre 2020 per i clienti Prime per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Si tratta del prezzo più basso proposto da Amazon su questo modello di TV, che è basato sul processore Crystal 4K che trasforma tutto in 4K, ma è supportato anche l'HDR, il quale garantisce dettagli definiti e sfumature più marcate.

Inoltre, fronte software è presente anche la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Bixby, che permettono di controllare la riproduzione dei contenuti direttamente con la voce.

Sempre nella giornata odierna Amazon sta proponendo anche altri sconti su TV e soundbar: la disponibilità è davvero molto ampia e garantita su un'ampia gamma di prodotti. Fateci sapere se avete trovato qualcosa.