TV Samsung 4K da 55 pollici in sconto su Amazon al minimo storico

Interessante sconto proposto in giornata odierna da Amazon. La piattaforma di e-commerce online, infatti, permette di portare a casa al minimo storico un TV Samsung 4K da 55 pollici, con possibilità anche di effettuare il pagamento a rate.

Il TV porta il numero di modello UE55TU8500UXZT e, come detto poco sopra, ha una diagonale di 55 pollici. Il pannello è Dinamic Crystal UHD 4K, ed è disponibile a 479,99 Euro, 319,01 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, per un risparmio del 40%.

La consegna viene garantita per lunedì 7 Dicembre 2020 per coloro che effettueranno l'ordine entro 5 ore e 9 minuti, in quanto la disponibilità è immediata. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità al prezzo di 96 Euro, oltre che di aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 18,69 e 28,29 Euro.

Sotto lo schermo troviamo il processore Crystak 4K, che trasforma tutte le immagini in 4K, mentre a livello di design è basato sul Boundless Design che riduce al minimo le distrazioni e consente di godersi esclusivamente i contenuti. Presente ovviamente anche Bixby ed Alexa: i due assistenti vocali permettono di gestire il TV con la voce.