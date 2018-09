TV Samsung 4K da 55'' e router FRITZ! Box in offerta su Amazon

Anche di domenica, non si fermano le promozioni su Amazon. La compagnia di Jeff Bezos propone oggi a prezzi molto vantaggiosi su un televisore Samsung da 55 pollici in grado di supportare il 4K ed un router Fritz! Box vediamo insieme da cosa si tratta.

Partendo ovviamente del televisore, si tratta dell'UE55MU7000, una smart tv 4K Ultra HD da 55 pollici, con pannello a LED che viene proposta a 749 Euro, per un risparmio superiore ai 500 Euro rispetto ai 1.299 Euro di listino.

La TV supporta anche l'HDR1000/Extreme, che garantisce neri più profondi ed una maggiore visione dei dettagli, soprattutto in ambito cinematografico. Presente anche il Dynamic Cristal Colour, che fornisce colori più definiti e vibrante.

Il Motion Rate 240 inoltre offre un'esperienza ottimale in ambito di eventi sportivi e contenuti in movimento, mentre il Precision Black e Peak Illuminator esalta le scene scure.

Per quanto riguarda il router, si tratta del FRITZ! Box 7560, un modem router compatibile anche con le chiavette, che può essere acquistato a 109,99 Euro contro i 204,90 Euro di listino. Il router supporta anche l'uso simultaneo delle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz, e può gestire fino a 20 account VoIP.

Molto interessante anche la possibilità di configurare fino a cinque segreterie telefoniche con Voice2Mail.