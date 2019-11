TV Samsung 4K, iPhone 11 ed AirPods in offerta su eBay per il Black Friday

Il Black Friday di eBay è già iniziato, come dimostrano le numerose offerte proposte nella giornata di ieri dall'ex casa d'aste. Quest'oggi però non mancano le novità e tra gli sconti legati al mondo tech troviamo anche una TV e l'ultimo iPhone 11.

Partendo dalla tv, si tratta della Samsung UE49RU8000U da 49 pollici 4K Ultra HD HDR, che passa al prezzo di 399 Euro rispetto agli 899 Euro, il 55% in meno, a cui si aggiunge anche la spedizione gratuita.

Disponibile, a partire da 699,99 Euro, il nuovo iPhone 11, nelle versioni da 64, 128 e 256 gigabyte e tutte le colorazioni. Nel momento in cui stiamo scrivendo però sul sito il prodotto è indicato come "quasi esaurito", motivo per cui è consigliabile effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Il risparmio in questo caso è del 26%.

In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S10e, a 419,90 Euro, il 46% in meno rispetto ai 779 Euro di listino, con spedizione gratuita offerta dal venditore.

A 59,99 Euro (per un risparmio di circa 20 Euro, pari al 25%) è possibile acquistare l'hard disk esterno USB 3.0 da 2 terabyte targato Toshiba.

Sconto del 40% invece sulla Philips 55PUS7503 da 55 pollici UHD 4K, che passa a 449 Euro dai precedenti 749,99 Euro.

Le AirPods 2 con custodia di ricarica Lightning invece possono essere acquistate a 129 Euro.