TV Samsung 4K Ultra HD da 43'' ed iPhone Xs Max in offerta su Amazon

Continuano gli sconti su Amazon. Anche di domenica, la società di Seattle non si ferma con le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Scorrendo il catalogo abbiamo trovato alcune promozioni molto interessanti, che permettono di portare a casa un TV ed uno smartphone a prezzi vantaggiosi.

Partendo dai TV, si tratta del Samsung UE43RU7170U, una smart tv 4K Ultra HD da 43 pollici con sintonizzatore DVB-T2CS2 della Serie RU7170 del 2019, che può essere portato a casa a 319 Euro, per un risparmio di 180 Euro rispetto ai 499 Euro di listino. La spedizione e consegna è garantita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime, ma come indicato nella scheda tecnica "è richiesto un tempo più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", motivo per cui ordinando in questo momento la consegna è garantita per la giornata di giovedì.

Per quanto riguarda lo smartphone, Amazon sconta l'iPhone Xs Max da 64 gigabyte, nella colorazione argento. Il dispositivo top di gamma di Apple del 2018 è disponibile al prezzo di 799 Euro, 490 Euro in meno dai 1.289 Euro precedenti.

Ricordiamo che sono ancora attive le offerte sugli smartphone Motorola di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine in mattinata.