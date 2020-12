TV Samsung da 50 pollici 4k in offerta su Amazon e Mediaworld per Natale

Amazon e Mediaworld propongono quest'oggi un'interessante promozione su un TV Samsung da 50 pollici, che può essere acquistato a prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Vediamo le specifiche tecniche ed i dettagli dell'offerta.

Si tratta del Samsung UE50TU7090UXZT, un televisore da 50 pollici 4K LED con risoluzione di 3840x2160 pixel, che da Mediaworld può essere acquistato a 349 euro e su Amazon a 369 Euro. La differenza è da ricercare nelle tempistiche di disponibilità della promozione.

Quella di Mediaworld sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, giovedì 3 Dicembre 2020, e prevede anche il ritiro contestuale gratuito in negozio, già in giornata odierna, mentre la spedizione è a pagamento.

Amazon, invece, non ha indicato alcuna data di scadenza dell'offerta ed offre la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 9 Dicembre 2020 per coloro che ordineranno nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il pagamento a rate, Amazon permette di dividere l'importo in cinque mensilità da 74 Euro al mese, mentre nel caso di Mediaworld il pagamento viene spalmato in 20 mensilità da 17,45 Euro al mese con tan e taeg 0%.

A livello tecnico, il TV è dotato anche di un tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e DVB-S2, ed ha delle casse integrate con potenza in uscita di 20W.