TV Samsung da 50 pollici 4K in sconto de 23% su Unieuro per il Black Friday

Continua il Change Black Friday di Unieuro, e tra le promozioni più interessanti che vi proponiamo nella giornata odierna citiamo un sostanzioso sconto del 23% su un TV Samsung 4K da 50 pollici, su cui è possibile risparmiare una buona somma di denaro.

Il TV porta il numero di modello UE50TU8070U e, come dicevamo poco sopra, è dotato di un pannello da LCD 50 pollici 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel. Unieuro permette di portarlo a casa a 419 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 549 Euro di listino, con spedizione e ritiro in negozio gratuito e possibilità di effettuare il pagamento con la cassa veloce di PayPal.

A livello tecnico troviamo anche il sintonizzatore digitale DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2, che lo rende un'ottima soluzione in vista dello switch off alla nuova TV. Come sistema operativo invece è presente Tizen, mentre per quanto riguarda il comparto audio è integrato il Dolby Digital e Dolby Digital Plus in due altoparlanti con potenza in uscita di 20W.

Ricordiamo che alcuni dei TV Samsung proposti dalle catene in vista del Black Friday non riescono ad agganciare i canali del digitale. Per risolvere vi rimandiamo alla nostra guida dedicata in cui spieghiamo come rimettere in riga il televisore.