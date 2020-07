TV Samsung da 55 pollici 4K in offerta da Mediaworld solo per oggi

Tra gli sconti di oggi di Mediaworld, in scadenza alle 23:59 di oggi venerdì 10 Luglio 2020, troviamo anche un TV Samsung da 55 pollici con schermo LED 4K. La catena di distribuzione permette di risparmiare 60 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il TV in questione porta il numero di modello UE55RU8000UXZT, ed è disponibile a 539 Euro, dai precedenti 599 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rete con tan 0% e taeg 0% in 20 rate da 26,95 Euro al mese. E' garantita anche la consegna a casa, gratuita, tra venerdì 17 Luglio e mercoledì 22 Luglio, con ritiro contestuale a costo zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV UHD 4K basato sul processore UHD Processor che ottimizza il contrasto e gestisce l'HDR, per regalare immagini di qualità elevata. Presente anche l'UHD Dimming, che divide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e livelli di nero, allo scopo di garantire un contrasto ideale. E' presente anche la tecnologia FreeSync VRR, che riduce il ritardo nella ricezione del segnale durante le sessioni di gaming, regalando quella fluidità necessaria per giocare in totale tranquillità. Ovviamente, viene garantito anche il supporto HDR.

L'offerta scadrà alle 23:59 di oggi 10 Luglio 2020.