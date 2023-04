TV Samsung da 55 pollici 4K in sconto al minimo storico su Amazon

Con l'avvicinarsi della Pasqua, continuano le offerte su Amazon per i prodotti d'elettronica e quest'oggi siamo qui a segnalare uno sconto molto interessante su un TV Samsung da 55 pollici Ultra HD 4K, che raggiunge il minimo storico.

Il modello interessato è il seguente:

Samsung Series 6 QE55Q60BAU da 55 pollici 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black: 609,14 Euro (698,59 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 17 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nel momento in cui stiamo scrivendo viene indicato che la disponibilità è garantita solo per otto unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi rappresentati dalla politica del reso di Prime.

Non è purtroppo disponibile il pagamento a rate nè in cinque nè in dodici rate mensili Amazon: viene però proposta la dilazione di pagamento solo tramite Cofidis, che crea una linea di credito riutilizzabile che consente di ripartire il costo in rate mensili alle condizioni proposte nel carrello.