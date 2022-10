TV Samsung da 55 pollici QLED 4K in offerta su Amazon per il weekend

Continuano, anche in questa domenica di ottobre, gli sconti su Amazon. Quest'oggi, nella fattispecie, segnaliamo uno sconto molto interessante su un TV Samsung QLED da 55 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione del 33% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

QE55Q95TDTXZT - Samsung TV QLED QE55Q95TDTXZT Smart TV 55”, QLED 4K, Direct Full Array +, Carbon Silver [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro (1199 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 25 ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni a 39,99 Euro e tre anni a 52,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Non è invece disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo tramite Cofidis tramite l'opzione dedicata da scegliere al check out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere questo sconto molto interessante.

Il TV include un pannello QLED da 55 pollici ed è ovviamente predisposto per il digitale terrestre 2.0, ED è dotato del nuovo processore Quantum 4K oltre che del Direct Full Array+ e l'Object Tracking Sound.