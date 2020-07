TV Samsung da 55 pollici QLED della serie Q90T in offerta da Unieuro

Dopo aver riportato le offerte su smartphone e smartband di Unieuro, ci soffermiamo su un'altra categoria di prodotti particolarmente interessante, in cui oggi è presente uno sconto degno di nota: i TV.

La catena di distribuzione infatti permette di portare a casa a 1.899 Euro il tv Samsung Series 9 QE55Q90TAT da 55 pollici con pannello QLED. Il risparmio è di 100 Euro rispetto al prezzo precedente di 1.999 Euro, e dalla scheda è possibile aggiungere con pochi click anche l'assistenza aggiuntiva da 36 mesi che si applica a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi. Il costo è di 159,99 Euro.

Il TV include anche la tecnologia Direct Full Array+, che regola la retroilluminazione con controllo preciso di ciascuna zona in modo tale da garantire neri ultra profondi e bianchi brillanti, mentre l'Ultra Viewing Angle consente anche di ottenere immagini uniformi indipendentemente dall'angolo di visione. Presente anche il 4K AI Upscaling che sfrutta il processore Quantum di Samsung per analizzare le immagini e ridurre il rumore, ma l'intelligenza artificiale entra in gioco anche per la luminosità adattiva, che la regola in base all'ambiente di visione. Infine, citiamo l'Object Tracking Sound.

Unieuro garantisce la consegna gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.