TV Samsung da 75' 4K Ultra HD in super sconto da ePrice

Dopo aver riportato lo sconti di Mediaworld sul TV Sony, ci spostiamo da ePrice, che quest'oggi propone a prezzo ridotto un televisore a Samsung, su cui è possibile risparmiare quasi il 50%.

Si tratta dell'UE75RU7170UXZT da 75 pollici 4K a LED, che può essere portato a casa ad 866,99 Euro, il 47% in meno rispetto ai 1.638,51 Euro di listino. La promozione però è disponibile fino ad esaurimento scorte, e nella pagina dedicata non sono presenti molte indicazioni sulle scorte di magazzino. ePrice garantisce anche la consegna gratuita entro martedì 5 Maggio, ma è possibile scegliere anche il Pick&Pay con consegna a bordo strada. Come avviene anche in altri casi, il negozio online consente anche di effettuare il pagamento a rate in 3 o 4 mensilità, con carta di credito.

Si tratta di un'offerta interessante su un ottimo TV per coloro che hanno a disposizione ampi spazi. a livello tecnico è presente anche il supporto HDR, mentre la funzione UHD Dimming suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colori, nitidezza e livelli di nero allo scopo di garantire una visione ottimale. Presente anche la funzionalità Universal Guide, che memorizza i gusti personali per racchiudere in un'unica pagina tutti i suggerimenti sui programmi che potrebbero interessare.