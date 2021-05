Quali TV Samsung sono compatibili con DVB T2? Ecco come capirlo

Mentre Confindustria continua a chiedere lo slittamento dello switch off al DVB-T2, gli utenti continuano ad interrogarsi su cosa fare con i televisori. Gli interrogativi riguardano anche coloro che devono cambiare TV.

Il mercato dei TV è molto florido e comprende centinaia di modelli per tutte le fasce. Samsung è senza dubbio il marchio più popolare e deve il suo successo anche ad un listino estremamente ampio che spazia tra specifiche tecniche e prezzi. Quali sono quindi i TV compatibili con il DVB-T2?

Una lista, aggiornata però all'8 Ottobre 2020 è quella di Lativù, che può essere consultata attraverso questo indirizzo e che comprende delle tabelle con (alcuni) modelli compatibili con il nuovo standard.

E' indubbio però che ancora oggi, 3 Maggio 2021, il metodo migliore per scoprire la compatibilità dei TV col DVB-T2 sia rappresentato dal tool messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico che, tramite la ricerca del numero di modello, permette di ottenere tutte le informazioni del caso in maniere semplice ed immediata.

In generale, però tutti i TV messi sul mercato dal 2017 ad oggi sono perfettamente in grado di ricevere il nuovo segnale, motivo per cui non dovreste avere molti problemi. Se quindi avete effettuato l'acquisto negli ultimi quattro anno, non dovreste avere problemi. Ricordiamo che abbiamo anche spiegato come verificare la compatibilità di TV e decoder in una FAQ dedicata.