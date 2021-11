Quali TV Samsung sono compatibili con DVB-T2? La lista completa

Mentre si avvicina il refarming dei canali per il DVB-T2, continuamo a discutere dei televisori compatibili con il nuovo standard che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2023. Quest'oggi ci soffermiamo sui modelli Samsung, che sono molto popolari nel nostro paese.

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo pubblicato le linee guida dei TV compatibili con il DVB-T2, indicando le date in cui sono state messi in commercio e la normativa vigente.

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico nella pagina relativa al bonus tv mette a disposizione un tool che permette di filtrare tutti i TV compatibili per marchi. Ciò che dovete fare è collegarvi a questo indirizzo (abbiamo inserito noi il filtro "Samsung" sotto il campo "marca") per accedere alla lista.

Se possedete già un televisore del marchio coreano, vi basterà inserire nel campo "modello" il numero (che potete trovare sull'etichetta apposta sulla parte posteriore del TV) per ottenere tutte le informazioni: se compare nella lista in basso, allora è compatibile, altrimenti no.

Le colonne indicano l'EAN, ma anche la tipologia di apparecchio (decoder/tv), e la compatibilità con il terrestre, satellitare e via cavo.

Si tratta di uno strumento sicuramente molto utile, per coloro che non sanno come orientarsi all'interno dell'immenso panorama di TV e decoder DVB-T2.