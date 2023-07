TV Samsung Crystal da 50 pollici in offerta al minimo storico su Amazon

Sebbene l'Amazon Prime Day 2023 sia finito, continuano su Amazon le promozioni sui prodotti tech. Quest'oggi il marketplace online propone un'offerta molto interessante su un TV Samsung Crystal con diagonale da 50 pollici e pannello Crystal HD 4K.

Di seguito i dettagli:

Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT, Smart TV 50" Serie CU7000, Crystal UHD 4K, BLACK , 2023, DVB-T2: 439,99 Euro (499,99 Euro)

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto le unità disponibili a prezzi ridotti potrebbero andare sold out a stretto giro di orologio.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 21 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna: disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale in cinque mensilità da 88 Euro.

Amazon garantisce tutti i vantaggi tipici del Prime, inclusa la spedizione veloce e la consegna in un giorno lavorativo.

Parallelamente, in giornata odierna, sono anche stati lanciati gli Unieuro Specials che permettono di godere di sconti immediati alla cassa fino al 30% su tanti prodotti da oggi, 14 Luglio 2023, al 16 Luglio 2023. Interessati non solo grandi e piccoli elettrodomestici ma anche tantissimi prodotti tech come appunto i televisori.