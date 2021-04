TV Samsung Crystal UHD 4K 2021 DVB-T2 in offerta su Amazon Italia

Non c'è solamente lo smartphone Xiaomi Mi 11 in sconto in queste ore su Amazon Italia. Infatti, sul noto portale e-commerce è attiva anche una promozione legata a un televisore Crystal UHD 4K 2021 di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Crystal UHD 4K 2021 43AU9070 viene venduto a un prezzo pari a 599 euro. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era di 699 euro. In parole povere, si tratta dunque di un possibile risparmio del 14%, ovvero di 100 euro. Tra l'altro, il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori terzi.

In ogni caso, ricordiamo che il televisore dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, così come è presente il supporto allo standard DVB-T2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di recente uscita che rientra in questa fascia di prezzo.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro propone il televisore a 699,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.