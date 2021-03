TV Samsung DVB-T2 in sconto a meno di 200 Euro solo oggi da Mediaworld, col bonus TV!

Tra gli sconti di oggi di Mediaworld troviamo anche un TV Samsung da 32 pollici DVB-T2, che grazie al bonus TV messo in campo dal Governo Italiano può essere acquistato a meno di 200 Euro. Vediamo i dettagli della promozione.

Il TV in questione è il Samsung UE32T4300AKXZT da 32 pollici, che è scontato a 239,99 Euro ma che con il bonus TV da 50 Euro passa a 189,99 Euro. Il risparmio è importante se si tiene conto che di listino costa 249,99 Euro.

Come indicato nella pagina Mediaworld dedicata al bonus TV, il coupon può essere richiesto sia in negozio che online. Qualora si dovesse scegliere la prima opzione, basta semplicemente presentarsi alla cassa con il modulo di richiesta del Bonus TV, ed accertarsi di rientrare tra le fasce indicate nella normativa. La catena di distribuzione provvederà allo storno immediato dei 50 Euro.

Online, invece, è necessario aggiungere al carrello il TV in questione (che rientra tra quelli certificati dal MISE), e scegliere il ritiro e pagamento in negozio con modalità Pick&Pay selezionando il punto vendita più vicino.

La promozione in questione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 17 Marzo 2021, mentre il bonus tv può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.