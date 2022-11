Le TV Samsung guardano sempre più ai giochi in streaming: in arrivo altri servizi nel 2023

A poche ore dall’arrivo dello streaming in 4K sulle smart tv Samsung tramite GeForce Now, la società coreana annuncia l'arrivo di nuove opportunità per gli amanti del game in streaming, grazie all'estensione della partnership con nuovi brand.

Nello specifico, Samsung annuncia che nel 2023 ad Xbox e NVIDIA GeForce Now si uniranno anche Antstream Arcade e Blacknut.

Antstream Arcade offre l’accesso a oltre 1500 giochi iconici, tra cui Pac-Man, Mortal Kombart e Metal Slug.

“Antstream Arcade ritiene che riunendo il passato e il futuro del gaming si spingerà il settore verso una nuova era di video game”, spiega Steve Cottam, CEO di Antstream Arcade. “E cosa può realizzare quella promessa meglio dei giochi Arcade retrò, disponibili sui più avanzati Smart TV Samsung? Il game streaming offre ai giocatori più opportunità di dedicarsi ai giochi che più amano oppure ai classici che non hanno fatto in tempo a conoscere all’epoca”.

Blacknut invece include oltre 500 giochi premium per PC e console, che si rivolgono a tutti i membri della famiglia: dai gamer abituali ai casual, grazie ai classici giochi tripla A e gli indie.

“Blacknut fornisce oggi a Samsung, diventata la principale destinazione di game streaming, il più vasto catalogo di Cloud Gaming disponibile in un unico abbonamento”, spiega Nabil Laredj, VP, Business Development & Licensing di Blacknut. “Abbiamo progettato Blacknut come piattaforma di gaming per le famiglie, in grado di supportare fino a 5 profili di gamer che possono giocare contemporaneamente. Il nostro nuovo servizio per i dispositivi Samsung permetterà a più giocatori di sperimentare il futuro del gaming”.

Il game streaming di Antstream e Blacknut, il cui lancio è previsto per il 2023, sarà disponibile per i proprietari di televisori selezionati Samsung 2021, 2022 e 2023.