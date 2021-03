TV Samsung ed LG in sconto al minimo storico su Amazon per le Offerte di Primavera

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sugli smartphone, nell'ambito delle offerte di primavera, torniamo sulla piattaforma di Jeff Bezos perchè troviamo delle promozioni molto interessanti su due modelli di TV, che raggiungono il minimo storico.

Sconti TV LG e Samsung su Amazon

LG 65SK8000PLB Smart TV 65" 4K Cinema HDR, Super UHD, Triple Tuner, 4K Cinema HDR [Classe di efficienza energetica A+]: 779 Euro (879 Euro)

4K Cinema HDR, Super UHD, Triple Tuner, 4K Cinema HDR [Classe di efficienza energetica A+]: 779 Euro (879 Euro) Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 449,99 Euro (549 Euro)

Su entrambi i TV Amazon garantisce lo sconto per i prossimi otto giorni, il che vuol dire che c'è ancora abbastanza tempo per poter godere delle promozioni.

Ovviamente, entrambi i TV beneficiano delle spedizioni e di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. La consegna a casa viene garantita a costo zero entro giovedì 1 Aprile 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 19 ore e 31 minuti. E' anche possibile aggiungere la garanzia extra per uno o due anni al prezzo di 36,69 e 54,69 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Per il TV a marchio Samsung, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro il 30 Marzo.