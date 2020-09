TV Samsung ed LG e smartphone Xiaomi in offerta oggi da Mediaworld

Come di consueto, Mediaworld anche quest'oggi propone una nuova gamma di sconti nell'ambito degli "sconti solo per oggi", in scadenza alle 23:59. Nella giornata odierna troviamo un'ampia gamma di TV ma anche alcuni smartphone a marchio Xiaomi e Samsung.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento anche a rate a 39,95 Euro al mese. In sconto troviamo anche il QE43LS03RAUXZT da 43 pollici, che passa a 579 Euro dai 799 Euro precedenti: anche in questo caso siamo di fronte ad una smart TV QLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel. Chiude la cerchia dei TV in sconto l'LG 43UN73006LC.API da 43 pollici, ma in questo caso il pannello è a LED 4K, e può essere acquistato a 349 Euro, per un risparmio netto di 100 Euro.

Fronte smartphone, il Samsung Galaxy A21s brandizzato Vodafone nella colorazione Black passa a 159,99 Euro, dai 209,99 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy A51 brandizzato WindTre è disponibile a 259,99 Euro, per un risparmio di 120 Euro. In sconto però troviamo anche lo Xiaomi Redmi 9A blu, che può essere acquistato a 109,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.