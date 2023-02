TV Samsung Neo QLED 4K a 300 euro in meno da Euronics, fino a domani

Il volantino Tech In Love di Euronics si avvicina alla conclusione, fissata a domani 22 febbraio 2023. Per questa ragione, riteniamo doveroso riprendere una delle offerte migliori disponibili tra le sue pagine: ecco a voi un TV Samsung Neo QLED da 55 pollici a 300 euro in meno.

Il modello interessato è il Samsung QE55QN90B, caratterizzato da un display Ultra HD 4K dalla dimensione citata in apertura, con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+ lato video, oltre ad AMD FreeSync Premium Pro, ALLM e VRR per il gaming che portano il refresh rate anche a 120Hz durante l’attività di gioco. Il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è Tizen. Non manca poi il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione stellata in occasione di queste offerte di fine febbraio 2023 è di 1.099 euro, quando normalmente costerebbe 1.399 euro. In questa cifra non sono però incluse le spese di spedizione, che ammontano a minimo 49 euro; è possibile evitarle procedendo con l’acquisto presso il punto vendita Euronics più vicino, con ritiro rapido in loco. Il pagamento è effettuabile anche in tre rate senza interessi con Klarna, ed è possibile aggiungere la protezione acquisto SERENA a partire da 59 euro durante l’acquisto online.

Sempre nello stesso volantino potete trovare però anche un TV Samsung 8K del 2022 a 1.500 euro in meno; insomma, valutate attentamente l’acquisto che volete fare.