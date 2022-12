TV Samsung Neo QLED 4K da 50' a quasi metà prezzo da Mediaworld

Qualche giorno fa abbiamo visto un PC desktop MSI dotato di RTX 3060 Ti in offerta da Mediaworld, perfetto per chi è alla ricerca di un computer da gaming di fascia alta. Se invece state cercando un televisore di ultima generazione a un prezzo interessante, sempre da Mediaworld potete trovare un Samsung Neo QLED da 50” a metà prezzo.

Il modello a cui stiamo facendo riferimento è il Samsung QE50QN90B, appartenente alla linea Neo QLED lanciata sul mercato internazionale nel 2022. Il pannello Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale ha una frequenza di aggiornamento nativa pari a 100 Hz e supporta, lato video, le tecnologie ALLM e AMD FreeSync Premium Pro per il gaming, oltre a HLG e HDR10+. Il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos, e il sistema operativo è TizenOS. Infine, il decoder DVB-T2 si trova già installato sotto la scocca.

Il prezzo a cui questo televisore di fascia alta viene venduto normalmente è di 1.699,99 euro ma, per i prossimi giorni, potrete acquistarlo a 899,99 euro grazie a un taglio del 47,05%. Purtroppo non è nota una data di chiusura della promozione: consigliamo quindi di procedere con l’acquisto il prima possibile in caso di interesse. La consegna a domicilio, peraltro, è gratuita e garantita dopo almeno una settimana, data l’elevata richiesta del dispositivo.

