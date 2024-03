Questo TV Samsung Neo QLED da 55 pollici in offerta su Amazon è un VERO AFFARE

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV Samsung Neo QLED da 55 pollici, che al prezzo offerto in occasione delle promozioni di primavera che scadranno il 25 marzo 2024 rappresenta un vero affare.

SUPER OFFERTA su TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Nella fattispecie, il TV Samsung Neo QLED 8K QN700B da 55 pollici della gamma 2022, è disponibile ad 899 Euro, in calo del 25% rispetto al prezzo più basso di recente di 1200,90 Euro, ma anche del 37% rispetto ai 1432,40 Euro che rappresentano il prezzo mediano raggiunto sul sito americano. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è garantita tra il 10 e l’11 Aprile, con Prime, per coloro che effettuano l’odine in giornata odierna. Evidentemente quindi il prezzo molto allettante ha spinto molti utenti ad effettuare l’acquisto e quindi ciò ha provocato un rinvio delle stime di consegna.

Il TV in questione è dotato della tecnologia Quantum Matrix Pro, che attraverso l’utilizzo di Mini LED è in grado di garantire dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto, mentre il processore Neo Quantum 8K Lite su cui si basa fa in modo che le immagini vengano trasformate in 8K grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Garantito anche il supporto al Dolby Atmos ed OTS Lite, che permette di entrare nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più coinvolgente.