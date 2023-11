TV Samsung NEO QLED da 65' in sconto su Amazon: che prezzo!

Dopo aver riportato lo sconto su iPhone 14 di Amazon, torniamo sul sito del colosso di Seattle perchè è disponibile uno sconto molto interessante su un TV Samsung Neo QLED da 65 pollici, che cala drasticamente di prezzo rispetto al prezzo consigliato.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV Neo QLED QE65QN900BTXZT Smart TV Serie QN900B, Neo QLED 8K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, DVB-T2, Colore Cornice Acciaio inossidabile/Stand Argento Brillante, 65", 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1568 Euro (5699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 17 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 18 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.