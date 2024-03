TV Samsung Neo QLED da 75', oltre 600 Euro di sconto su Amazon

Poco dopo aver riportato l'offerta su OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, torniamo a spulciare le promozioni di Amazon che quest'oggi ha dato il via alle Offerte di Primavera. In lista troviamo anche un TV Neo QLED da 75 pollici, su cui si può godere di uno sconto consistente.

600 Euro di sconto su TV Samsung

Si tratta del QE75QN85BATXZT da 75 pollici, che viene proposto al prezzo speciale di 1349 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1909,76 Euro che rappresenta il prezzo più basso raggiunto di recente sul sito. La consegna è prevista per il 24 Aprile, se si effettua l'ordine in giornata odierna, ma tale stima potrebbe essere legata alla richiesta elevata. Possibile anche dilazionare il pagamento in cinque mensilità da 269,80 Euro.

Il TV fa parte della linea 2022 QN85B ed al di la del pannello da 75 pollici Neo QLED Ultra HD 4K, è dotato di processore Neo Quantum 4K che ottimizza le immagini in 4K grazie all'intelligenza artificiale, del Motion Xcelerator Turbo+ che elimina il tremolio e la sfocatura e lo rende un'opzione da tenere in considerazione anche per coloro che sono alla ricerca di un TV per il gaming. Supportato ovviamente il Dolby Atmos ed OTS, oltre che il digitale terrestre DVB-T2.