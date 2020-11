Il TV Samsung non aggancia i canali italiani del digitale terrestre? Ecco come risolvere

Sono davvero tanti i TV Samsung in offerta per il Black Friday. Ancora una volta le grandi catene stanno proponendo un'ampia gamma di sconti su televisori del marchio coreano, che da sempre sono tra i più popolari del nostro paese. In alcuni casi però alcuni hanno lamentato qualche problema con la sintonizzazione dei canali italiani.

Prima di lasciarvi prendere dal panico precisiamo una cosa: non è un problema hardware del TV, il che vuol dire che non sarà necessario chiamare l'assistenza o effettuare la sostituzione.

Il "problema", se così si può definire, sta nel fatto che probabilmente alcune unità provengono dai paesi dell'est. Ciò vuol dire che quando si fa la ricerca dei canali sul digitale, la numerazione viene sballata ed in alcuni casi non riesce ad agganciare quelli italiani.

Qualora dovesse verificarsi questo disservizio, è necessario effettuare il ripristino del TV e, al momento della configurazione iniziale, quando viene chiesto il paese scegliere "Polonia". Così riuscirete ad accedere alla nostra numerazione.

La procedura è quindi estremamente semplice, ed a "portata di click" anche dai meno esperti. In un periodo particolare in cui non è possibile chiamare tecnici o avvalersi dell'aiuto di amici, è bene mettere subito in chiaro le cose ed evitare inutili grattacapi.