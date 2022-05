TV Samsung OLED 4K 2022 da MediaWorld con rimborso fino a 1750 euro sull'usato

Non sono disponibili unicamente sconti su TV LG da MediaWorld. Infatti, la popolare catena ha lanciato un'iniziativa promozionale relativa a un televisore OLED 2022 di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung OLED 4K QE65S95B viene venduto a 3.499 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld: da un banner presente in quest'ultimo sito Web apprendiamo che fino al 30 giugno 2022 ci sarà la possibilità di ottenere un rimborso fino a 1.750 euro legato alla valutazione dell'usato.

In parole povere, è possibile far valutare il proprio "vecchio" televisore per ottenere un rimborso e "pagare meno" il nuovo TV. Questa possibilità rientra in ogni caso nell'iniziativa "Rinnova il TV 2022": se siete interessati, vi consigliamo chiaramente di informarvi per bene e consultare il regolamento completo presente sul sito Web di MediaWorld.

In ogni caso, risulta interessante notare che in quest'ultimo si legge che il televisore citato in questa sede è acquistabile da MediaWorld dalla giornata del 14 maggio 2022, dunque si tratta proprio di una novità. Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung QE65S95B, troviamo un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché tutte le funzionalità smart del caso e ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto verrebbe venduto da Unieuro a 3.499 euro con 5% di sconto direttamente in carrello, ma al momento in cui scriviamo il televisore non risulta disponibile. Non siamo inoltre riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.